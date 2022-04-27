В России суд оштрафовал "Википедию" из-за статей о войне в Украине

Wikimedia Foundation обязали выплатить 5 млн рублей из-за статей в "Википедии" о войне в Украине. Суд в Москве признал компанию виновной в неудалении "недостоверной информации".

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Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что мировой суд Таганского района Москвы по итогам рассмотрения двух исков признал организацию Wikimedia Foundation, поддерживающую работу "Википедии", виновной в неудалении запрещенного в РФ контента и назначил ей штрафы на общую сумму 5 млн рублей.

В русской "Википедии" сообщили, что причиной одного из взысканий в размере 3 млн рублей стала публикация статей о военных действиях в Украине.

Среди них статьи "Битва за Киев (2022)", "Военные преступления в период вторжения России в Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра (2022)" и "Резня в Буче".

Кроме того, суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за две статьи об изготовлении взрывчатого вещества — пороха.

Это первый случай, когда российский суд выписывает штрафы из-за содержания статей "Википедии".

Протоколы об административных правонарушениях были составлены Роскомнадзором.

Надзорное ведомство страны-агрессора неоднократно направляло Wikimedia уведомления с требованиями удалить "недостоверную общественно значимую информацию", касающуюся войны в Украине.

В ведомстве российских оккупантов утверждают, что в этих статьях "Википедии" "продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий".

Отметим, Wikimedia Foundation, Inc. — некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая "Википедию".

Отметим, в России принят закон, согласно которому запрещается называть военное вторжение РФ в Украину войной, а исключительно только "спецоперацией".

Напомним, ранее Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta, которая владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить немедленно ее деятельность в РФ.