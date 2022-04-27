В Росії суд оштрафував "Вікіпедію" через статті про війну в Україні

Wikimedia Foundation зобов'язали виплатити 5 млн рублів через статті у "Вікіпедії" про війну в Україні. Суд у Москві визнав компанію винною у невидаленні “недостовірної інформації”.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Наголошується, що суд Таганського району Москви за підсумками розгляду двох позовів визнав організацію Wikimedia Foundation, що підтримує роботу "Вікіпедії", винною у невидаленні забороненого в РФ контенту та призначив їй штрафи на загальну суму 5 млн рублів.

У російській "Вікіпедії" повідомили, що причиною одного із стягнень у розмірі 3 млн рублів стала публікація статей про військові дії в Україні.

Серед них статті "Битва за Київ (2022)", "Військові злочини в період вторгнення Росії в Україну", "Обстріл лікарні в Маріуполі", "Руйнування Маріупольського театру (2022)" та "Різня в Бучі".

Крім того, суд оштрафував Wikimedia на 2 млн рублів за дві статті про виготовлення вибухової речовини — пороху.

Це перший випадок, коли російський суд виписує штрафи за зміст статей "Вікіпедії".

Протоколи про адміністративні правопорушення були складені Роскомнаглядом.

Наглядове відомство країни-агресора неодноразово надсилало Wikimedia повідомлення з вимогами видалити "недостовірну суспільно значущу інформацію", що стосується війни в Україні.

У відомстві російських окупантів стверджують, що у цих статтях "Вікіпедії" "просувається виключно антиросійська інтерпретація подій".

Зазначимо, Wikimedia Foundation, Inc. — некомерційна благодійна організація, яка підтримує інфраструктуру для роботи низки багатомовних краудсорсингових вікі-проєктів, включаючи "Вікіпедію".

Зазначимо, в Росії прийнято закон, згідно з яким забороняється називати військове вторгнення РФ в Україну війною, а виключно "спецоперацією".

Нагадаємо, раніше Тверський суд Москви визнав американську компанію Meta, яка володіє соцмережами Facebook, Instagram та месенджером WhatsApp, екстремістською організацією та ухвалив заборонити негайно її діяльність у РФ.