В Швеции запустили портал по поиску бесплатного жилья для украинских беженцев

Шведско-украинская IT-компания Sigma Software Group запустила онлайн-платформу для жителей Швеции, которые желают пригласить семьи украинских беженцев пожить в своих квартирах и домах.

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Как сообщает Sigma Software, жилье гражданам Украины будет предоставлено бесплатно в течение первых нескольких месяцев пребывания.

По информации издания, платформа под названием Swedes for Ukraine ("Шведы для Украины") была создана за две недели совместными усилиями компаний Danir Group (материнская компания Sigma Group).

Граждане, которые желают бесплатно предоставить украинским семьям комнату, квартиру или дом минимум на три месяца, могут зарегистрироваться на портале и уточнить детали размещения.

В свою очередь беженцы, которые ищут место для проживания в Швеции, должны зарегистрироваться и подать заявку на жилье, которое они считают подходящим для своих семей.

Напомним, Совет министров юстиции и министров внутренних дел стран-членов Европейского Союза 3 марта одобрил предложение Еврокомиссии предоставить со стороны ЕС убежище лицам, покидающим Украину из-за российского военного вторжения.

Как пояснили накануне в Еврокомиссии, в соответствии с ее предложением, тем, кто бежит от войны, будет предоставлена временная защита в ЕС, в частности вид на жительство и доступ к образованию и рынку труда.