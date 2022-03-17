Бельгийская королевская семья поселит у себя украинских беженцев

Король и королева Бельгии Филипп и Матильда разместят в королевских помещениях три семьи беженцев из Украины.

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Как сообщает бельгийский телеканал RTBF, эти помещения принадлежат королевскому благотворительному фонду Royal Donation.

Как заявил президент Royal Donation Ян Сметс, они предназначены для размещения людей с низкими доходами.

По его словам, учитывая кризис с беженцами, королевская семья предоставит эти дома для срочного приема.

"Это дома на одну семью, которые будут доступны в начале апреля. До этого будет время их обставить и выполнить небольшие работы", – пояснил Сметс.

Напомним, по состоянию на 13 марта, согласно данным ООН, из-за войны с Россией Украину покинули 2,808 млн человек.

При этом еще на 11 марта общее число беженцев из Украины оценивалось в 2,5 млн (из них 1,5 млн в Польше), а на 8 марта в 2 млн человек (из них 1,2 млн в Польше).