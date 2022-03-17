Бельгійська королівська родина поселить у себе українських біженців

Король та королева Бельгії Філіп та Матильда розмістять у королівських приміщеннях три сім'ї біженців з України.

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Як повідомляє бельгійський телеканал RTBF, ці приміщення належать королівському благодійному фонду Royal Donation.

Як заявив президент Royal Donation Ян Сметс, вони призначені для розміщення людей із низькими доходами.

За його словами, зважаючи на кризу з біженцями, королівська родина надасть ці будинки для термінового прийому.

"Це будинки на одну сім'ю, які будуть доступні на початку квітня. До цього буде час їх обставити та виконати невеликі роботи", – пояснив Сметс.

Нагадаємо, станом на 13 березня, згідно з даними ООН, через війну з Росією Україну покинули 2,808 млн людей.

При цьому ще на 11 березня загальна кількість біженців з України оцінювалася в 2,5 млн (з них 1,5 млн у Польщі), а на 8 березня в 2 млн осіб (з них 1,2 млн у Польщі).