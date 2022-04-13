У Швеції запустили портал з пошуку безкоштовного житла для українських біженців

Шведсько-українська IT-компанія Sigma Software Group запустила онлайн-платформу для мешканців Швеції, які бажають запросити сім'ї українських біженців пожити у своїх квартирах та будинках.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє Sigma Software, житло громадянам України буде надано безкоштовно протягом перших кількох місяців перебування.

За інформацією видання, платформа під назвою Swedes for Ukraine ("Шведи для України") була створена за два тижні спільними зусиллями компаній Danir Group (материнська компанія Sigma Group).

Громадяни, які бажають безкоштовно надати українським сім'ям кімнату, квартиру або будинок мінімум на три місяці, можуть зареєструватися на порталі та уточнити деталі розміщення.

У свою чергу біженці, які шукають місце для проживання у Швеції, повинні зареєструватися та подати заявку на житло, яке вони вважають за придатне для своїх сімей.

Нагадаємо, Рада міністрів юстиції та міністрів внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу 3 березня схвалила пропозицію Єврокомісії надати з боку ЄС притулок особам, які залишають Україну через російське військове вторгнення.

Як пояснили напередодні в Єврокомісії, відповідно до її пропозиції, тим, хто тікає від війни, буде надано тимчасовий захист у ЄС, зокрема дозвіл на проживання та доступ до освіти та ринку праці.