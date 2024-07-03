В Украине планируют запретить ватные палочки и соломинки для напитков

В Украине нарабатывается законопроект, который позволит имплементировать Директиву 2019/904 об уменьшении влияния некоторой пластиковой продукции на окружающую среду и постепенно ограничить оборот пластиковой продукции одноразового использования на территории Украины.

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Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что в планах - запрет производства, ввоза, ввода в обращение и распространение такой продукции, как:

гигиенические ватные палочки с пластиковым основанием;

емкости из пенополистирола и пластиковые емкости в форме блистерной упаковки или лотков – для готовых пищевых продуктов, потребляемых на месте или берущихся на вынос;

мешалки и соломинки для напитков;

палочки, прикрепляемые к воздушным шарам;

шпажки;

одноразовые вилки, ножи, ложки, тарелки и т.д.

Если пластиковые бутылки, то с прикрепленными крышками – новое правило в ЕС

В Минсреде сообщили, что с 3 июля 2024 года вся пластиковая продукция на европейских рынках должна быть представлена исключительно с прикрепленными крышками. Отмечается, что такое решение должно гарантировать, что крышка попадет на переработку вместе с бутылкой, а не будет выброшена отдельно в мусорку, или еще хуже – в почву или воду.

По экспертным оценкам, только 10-15% одноразового пластика ежегодно перерабатывается во всем мире. При этом в 2019 году в мире было выброшено 130 миллионов тонн одноразового пластика. В Австралии на одного человека пришлось 59 килограммов таких отходов, в США – 53 кг, в Японии – 37, в Канаде – 34, в Италии – 23 кг.

Таким образом, еще в 2019 году Европейский Союз начал системно решать эту проблему и принял Директиву 2019/904 об уменьшении влияния некоторой пластиковой продукции на окружающую среду.

В Минсреде отмечают, что следуя по европейскому пути, Украина также внедряет лучшие европейские практики в борьбе за чистую окружающую среду.

"За последние годы Украина доказала, что разделяет и отстаивает европейские ценности и готова к реформам, чтобы стать полноценным членом Европейского Союза. Следовательно, трансформация системы управления отходами в стране продолжается", - подытожили в ведомстве.

Фото: ua.depositphotos.com