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Суспільство
Дата публікації

В Україні планують заборонити ватні палички та соломинки для напоїв

В Україні планують заборонити ватні палички та соломинки для напоїв
Фото: ua.depositphotos.com

В Україні наразі напрацьовується законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву 2019/904  про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля та поступово обмежити обіг пластикової продукції одноразового використання на території України.

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Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що у планах - заборона виробництва, ввезення, введення в обіг та розповсюдження такої продукції, як:

  • гігієнічні ватні палички з пластиковою основою; 
  • ємності з пінополістиролу та пластикові ємності у формі блістерного паковання або лотків – для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або беруться на виніс; 
  • мішалки та соломинки для напоїв; 
  • палички, що прикріплюються до повітряних куль; 
  • шпажки; 
  • одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки тощо.

Якщо пластикові пляшки, то з прикріпленими кришками – нове правило у ЄС

У Міндовкілля повідомили, що з 3 липня 2024 року вся пластикова продукція на європейських ринках має бути представлена виключно з прикріпленими кришками. Зазначається, що таке рішення має гарантувати, що кришка потрапить на переробку разом з пляшкою, а не буде викинута окремо у смітник, або ще гірше    у ґрунти чи воду.

За експертними оцінками, лише 10 – 15% одноразового пластику щорічно переробляється у всьому світі. При цьому у 2019 році у світі було викинуто 130 мільйонів тонн одноразового пластику. У Австралії на одну людину припало 59 кілограмів таких відходів,  у США – 53 кг, у Японії – 37, в Канаді – 34, в Італії – 23 кг.

Таким чином, ще у 2019 році Європейський Союз почав системно вирішувати цю проблему та схвалив Директиву 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля.

У Міндовкіллі зазначають, що ідучи європейським шляхом, Україна також впроваджує кращі європейські практики у боротьбі за чисте довкілля.

"За останні роки Україна довела, що поділяє та відстоює європейські цінності і готова до реформ, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. Відтак трансформація системи управління відходами в країні триває", - підсумували у відомстві.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко