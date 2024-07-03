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В Україні планують заборонити ватні палички та соломинки для напоїв
В Україні наразі напрацьовується законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля та поступово обмежити обіг пластикової продукції одноразового використання на території України.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Зазначається, що у планах - заборона виробництва, ввезення, введення в обіг та розповсюдження такої продукції, як:
- гігієнічні ватні палички з пластиковою основою;
- ємності з пінополістиролу та пластикові ємності у формі блістерного паковання або лотків – для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або беруться на виніс;
- мішалки та соломинки для напоїв;
- палички, що прикріплюються до повітряних куль;
- шпажки;
- одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки тощо.
Якщо пластикові пляшки, то з прикріпленими кришками – нове правило у ЄС
У Міндовкілля повідомили, що з 3 липня 2024 року вся пластикова продукція на європейських ринках має бути представлена виключно з прикріпленими кришками. Зазначається, що таке рішення має гарантувати, що кришка потрапить на переробку разом з пляшкою, а не буде викинута окремо у смітник, або ще гірше – у ґрунти чи воду.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За експертними оцінками, лише 10 – 15% одноразового пластику щорічно переробляється у всьому світі. При цьому у 2019 році у світі було викинуто 130 мільйонів тонн одноразового пластику. У Австралії на одну людину припало 59 кілограмів таких відходів, у США – 53 кг, у Японії – 37, в Канаді – 34, в Італії – 23 кг.
Таким чином, ще у 2019 році Європейський Союз почав системно вирішувати цю проблему та схвалив Директиву 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля.
У Міндовкіллі зазначають, що ідучи європейським шляхом, Україна також впроваджує кращі європейські практики у боротьбі за чисте довкілля.
"За останні роки Україна довела, що поділяє та відстоює європейські цінності і готова до реформ, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. Відтак трансформація системи управління відходами в країні триває", - підсумували у відомстві.
Фото: ua.depositphotos.com