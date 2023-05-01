В Украине продолжает повышаться уровень воды – Гидрометцентр

1-4 мая в Украине будет повышаться уровень воды и сохраняться затопление пойменных территорий.

Об этом сообщил Укргидрометеоцентр.

1-2 мая на участке Десны "Чернигов - Летки" будет продолжаться повышение уровней воды половодья с 1-5 см в сутки. Будут затопляться пониженные участки поймы вдоль Десны ниже Чернигова до Моровска и частично затопляться территории городского пляжа в Чернигове, садово-дачные застройки, дороги на пойме в Чернигове.

На Десне выше Чернигова уровни воды будут снижаться на 2-10 см в сутки с постепенным уменьшением и сохранением затопления поймы, территорий ряда сел, нарушение транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском районах Черниговской области (ІІ уровень опасности – оранжевый).

1-4 мая в результате пропуска половодья через водохранилища Днепровского каскада будет сохраняться затопление пойменных территорий, пониженных участков населенных пунктов:

на Кременчугском водохранилище в Черкасской области (III уровень опасности – красный);

на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях (II уровень опасности – оранжевый).

1-4 мая на верхнем Днепре в пределах страны будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отрезание от путей сообщения и частичным затоплением отдельных населенных пунктов в ряде приречных сел в Черниговском районе (II уровень опасности - оранжевый).

1-4 мая на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области останется затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий (І уровень опасности – желтый).

Напомним, после двух дней незначительного подъема уровень половодья в Киеве стабилизировался и остался на той же отметке, что и канун.