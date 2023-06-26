В Украине с начала 2023 года число официальных волонтеров выросло почти вдвое (ИНФОГРАФИКА)

В Украине на середину июня зарегистрировано почти 5 тысяч официальных волонтеров, с начала года их стало больше почти вдвое - на 2 294 человека.

Об этом сообщают аналитики сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Опендатабот.

Как отмечается, с начала 2023 года в специальный Реестр волонтеров было внесено почти столько людей, как за весь прошлый год — тогда список благотворителей увеличился на 2383 человека.

В 2022 году всплеск регистраций волонтеров приходился на декабрь - тогда за месяц в перечень было внесено 69% от общего количества человек.

За весь 2022 год из Реестра волонтеров было исключено 4 человека.

Инфографика: Опендатабот

"Однако реальное количество людей, которые собирают средства на собственные карточки и волонтерят, не сообщая об этом государству, и по разным причинам не получают статус волонтера, больше", - отмечают аналитики.

Одним из распространенных способов для волонтеров аккумулировать пожертвования является сбор на банки в monobank.

Так, по данным monobank, на начало мая 2023 года 38 963 украинца открыли банки для сбора средств. Это почти в 8 раз больше списка официально зарегистрированных волонтеров.

Для сравнения объемов: с начала великой войны владельцев банок увеличилось почти в 21 раз. Так, по состоянию на начало марта собственные банки для сбора средств имели только 1872 человека. С тех пор ежемесячно сборщиков средств увеличивалось, в среднем, на 2,8 тысячи. Пик пришелся на май и июнь 2022 — тогда за месяц 5620 и 5435 украинцев начали собирать средства.

Количество открытых банок для сбора помощи на начало мая составляет 48 662 – в 23 раза больше, чем было в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года.

Инфографика: Опендатабот

Как отмечают аналитики, стало больше и пополнений этих банок для сбора помощи — в 20 раз по сравнению с периодом до начала большой войны. В 2023 году, в среднем, украинцы делают 3,1 млн транзакций в месяц, тогда как в начале марта 2022 года пополнений было около 158 тысяч в месяц. Всплеск потенциальных донатов пришелся на май 2022 года - тогда количество пополнений выросло за месяц в 7 раз.

По состоянию на начало мая, в среднем, в одну банку "сбрасывается" около 70 человек.

Отметим, что основным преимуществом внесения в Реестр волонтеров является возможность не платить налоги с полученных донатов.

Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о "введении налогообложения волонтерских собраний". Вскоре Минфин опроверг эту информацию.

Правительство также планирует определить уполномоченного представителя, который будет обеспечивать как постоянную коммуникацию, так и решение проблемных вопросов, постоянно возникающих в волонтерской среде.