В Україні з початку 2023 року кількість офіційних волонтерів зросла майже вдвічі (ІНФОГРАФІКА)

В Україні станом на середину червня зареєстровано майже 5 тисяч офіційних волонтерів, з початку року їх побільшало майже вдвічі - на 2 294 людини.

Про це повідомляють аналітики сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот.

Як зазначається, з початку 2023 року до спеціального Реєстру волонтерів було внесено майже стільки людей, як за весь минулий рік — тоді перелік благодійників збільшився на 2383 людини.

У 2022 році сплеск реєстрацій волонтерів припадав на грудень — тоді за місяць до переліку було внесено 69% від загальної кількості осіб.

За весь 2022 рік з Реєстру волонтерів було виключено 4 особи.

Інфографіка: Опендатабот

"Проте реальна кількість людей, що збирає кошти на власні картки та волонтерить, не повідомляючи про це державу, й з різних причин не набуває статусу волонтера, більша", - зазначають аналітики.

Одним з поширених способів для волонтерів акумулювати пожертви є збір на банки у monobank.

Так, за даними monobank, станом на початок травня поточного року 38 963 українця відкрили банки для збору коштів. Це майже у 8 разів більше за перелік офіційно зареєстрованих волонтерів.

Для порівняння обсягів: від початку великої війни власників банок побільшало майже у 21 раз. Так, станом на початок березня власні банки для збору коштів мали лише 1872 особи. Відтоді щомісяця збирачів коштів більшало, в середньому, на 2,8 тисяч. Пік припав на травень та червень 2022 року — тоді за місяць 5620 та 5435 українців почали збирати кошти.

Кількість відкритих банок для збирання допомоги станом на початок травня складає 48 662 – у 23 рази більше, аніж було на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року.

Інфографіка: Опендатабот

Як наголошують аналітики, побільшало й поповнень цих банок для збору допомоги — аж у 20 разів до початку великої війни. У 2023, в середньому, українці роблять 3,1 млн транзакцій на місяць, тоді як у на початку березня 2022 року поповнень було близько 158 тисяч на місяць. Сплеск потенційних донатів припав на травень 2022 року — тоді кількість поповнень зросла за місяць у 7 разів.

Станом на початок травня, в середньому, в одну банку "скидається" близько 70 людей.

Зазначимо, основною перевагою внесення до Реєстру волонтерів є можливість не сплачувати податки з отриманих донатів.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилися повідомлення про "запровадження оподаткування волонтерських зборів". Незабаром Мінфін спростував цю інформацію.

Уряд також планує визначити уповноваженого представника, який буде забезпечувати як постійну комунікацію так і вирішення проблемних питань які постійно виникають у волонтерському середовищі.