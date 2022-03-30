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Общество
Дата публикации

В Украине театры, оперы и концертные залы начинают возобновлять работу

В Украине театры, оперы и концертные залы начинают возобновлять работу
Львовская опера. Фото: hromadske

Заведения культуры и искусств в Украине снова начинают работу. С 1 апреля возобновляют деятельность театры, оперы и концертные залы.

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Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Каждое заведение культуры будет работать по своему индивидуальному графику, который напрямую зависит от ситуации в населенном пункте, где оно находится.

"Поэтому подробную информацию о расписании, а также о приобретении билетов нужно узнавать на сайтах заведений. Часть средств от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную поддержку", — отметили в Минкульте.

В любом случаи все мероприятия будут проходить с учетом правил военного положения. То есть, если, например, начнется воздушная тревога, все посетители должны будут немедленно пройти в укрытие.

Из-за этого количество место в театрах, операх и т.д. будет ограничено в соответствии с вместительностью бомбоубежищ.

"При входе в заведение может осуществляться поверхностный осмотр по обнаружению предметов, оборот которых запрещен или ограничен, или представляет угрозу жизни или здоровью людей", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, нужно придерживаться карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Несмотря на военное положение в стране, работу возобновили также кафе и рестораны. Больше всего работающих заведений в Закарпатской области, а меньше всего в Черниговской. 

Автор:
Вита Молодан