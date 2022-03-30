В Україні театри, опери та концертні зали починають відновлювати роботу

Заклади культури та мистецтв в Україні знову розпочинають роботу. З 1 квітня відновлюють діяльність театри, опери та концертні зали.

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Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Кожен заклад культури працюватиме за своїм індивідуальним графіком, який залежить від ситуації в населеному пункті, де він знаходиться.

"Тому докладну інформацію про розклад, а також про придбання квитків треба дізнаватись на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків піде на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку", - зазначили у Мінкульті.

У будь-якому випадку всі заходи відбуватимуться з урахуванням правил воєнного стану. Тобто якщо, наприклад, почнеться повітряна тривога, всі відвідувачі повинні будуть негайно пройти в укриття.

Через це кількість місць у театрах, операх тощо, буде обмежено відповідно до місткості бомбосховищ.

"При вході до закладу може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено або обмежено, або становить загрозу життю або здоров'ю людей", - уточнили у відомстві.

Крім того, слід дотримуватися карантинних обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу.

Попри воєнний стан у країні, роботу відновили також кафе та ресторани. Найбільше працюючих закладів у Закарпатській області, а найменше у Чернігівській.