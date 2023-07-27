В Украине хотят упростить покупку оружия и отменить бизнесу разрешения на регистрацию подержанных авто

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции советует упростить или вообще упразднить получение ряда разрешений в правоохранительной сфере. Как сообщают в Министерстве экономики, подобные рекомендации были приняты на заседании группы 27 июля.

Отмечается, что всего на нем было рассмотрено 84 регуляторных инструмента в сфере контроля Министерства внутренних дел. Из них 12 рекомендовано отменить, а 50 - цифровизировать или упростить.

В частности, предлагается отменить разрешения на регистрацию подержанных автомобилей для предпринимателей, которые их перепродают, а также на использование крупногабаритного и пожарного транспорта для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий стихийных бедствий. Получение таких документов, по мнению экспертов, лишь усложняет безотлагательные работы и спасение пострадавших.

Кроме того, группа по дерегуляции просит упразднить необходимость разрешения на изготовление и продажу специальных средств самообороны. Как говорится в сообщении, по содержанию таковое дублирует лицензию на оружие.

В свою очередь, упростить или цифровизировать рекомендуется, в частности, подписание договора между охранными компаниями и клиентами: запрос на цифровизацию этого документа поступил от профильных предпринимателей. Также предлагается сделать это с разрешениями на приобретение, хранение и использование оружия, устройств и патронов к нему.

Что такое МРГ по дерегуляции

Напомним, что межведомственная рабочая группа по дерегуляции была создана Кабинетом министров в январе, ее сопредседателями являются два вице-премьер-министра - министр экономики Юлия Свириденко и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В МРГ вошли, в частности, представители министерств экономики, цифровой трансформации, защиты окружающей среды и природных ресурсов, юстиции, финансов, а также Государственной регуляторной службы.

Кроме того, к работе группы привлечены эксперты Офиса эффективного регулирования, Центра экономического восстановления, Центра экономической стратегии, EasyBusiness, программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", проекта USAID и UK Aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах (TAPAS)".

Правительство за шесть месяцев реформы дерегуляции пересмотрело уже более 800 инструментов регулирования работы бизнеса. Рекомендации по упрощению или отмене лицензий и разрешений МРГ составляет, в частности, и по запросу предпринимателей. Оставить заявку на просмотр конкретных инструментов можно по ссылке.

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