В Украине хотят упростить получение лицензий на производство и продажу алкоголя, табака и топлива

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции советует упростить процедуры получения лицензий для производителей и продавцов алкоголя, табака и горючего. Как сообщают в Министерстве экономики, подобные рекомендации были приняты на заседании группы 20 июля.

В частности, предлагается упростить и цифровизировать получение лицензий на производство табачных изделий, различных видов спирта и алкогольных напитков, а также производство, оптовую и розничную торговлю горючим.

Кроме того, в правительстве хотят ввести автоматическую, без рассмотрения налоговиками, выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю табачными изделиями и алкоголем и хранение топлива.

Как уверяют в Минэкономики, руководительница которого Юлия Свириденко является и сопредседателем созданной в январе межведомственной группы, при реализации указанных инициатив будут "учтены риски нелегальной торговли и незаконных лицензий".

Кроме того, на заседании было решено дополнительно проработать целесообразность для предпринимателей составления актов выполненных работ при международных контактах. Такая практика, по мнению экспертов, присуща ныне лишь постсоветским странам.

"Это – первое заседание межведомственной рабочей группы по дерегуляции по рассмотрению регуляторных инструментов, которыми занимается Министерство финансов. Часть разрешений и лицензий будет проработана на следующей встрече", - добавляют в ведомстве.

В общей сложности МРГ пересмотрела 45 регуляторных инструментов, находящихся в сфере формирования политик Минфина, и 30 из них было решено оптимизировать. Всего же за пять месяцев реформы дерегуляции правительство пересмотрело уже более 800 инструментов регулирования работы бизнеса.

Рекомендации по упрощению или отмене лицензий и разрешений МРГ составляет, в частности, и по запросу предпринимателей. Оставить свою просьбу просмотреть конкретные инструменты можно по ссылке.

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