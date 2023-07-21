В Україні хочуть спростити отримання ліцензій на виробництво та продаж алкоголю, тютюну й пального

Міжвідомча робоча група з дерегуляції радить спростити процедури отримання ліцензій для виробників і продавців алкоголю, тютюну та пального. Як повідомляють у Міністерстві економіки, такі рекомендації було ухвалено на засіданні групи 20 липня.

Зокрема, пропонується спростити та цифровізувати отримання ліцензій на виробництво тютюнових виробів, різних видів спирту та алкогольних напоїв, а також виробництво, оптову, роздрібну торгівлю пальним.

Крім того, урядовці хочуть запровадити автоматичну, без розгляду податківцями, видачу ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкоголем і зберігання пального.

Як запевняють у Мінекономіки, керівниця якого Юлія Свириденко є співголовою і створеної в січні міжвідомчої групи, при реалізації вказаних ініціатив будуть "враховані ризики нелегальної торгівлі та незаконних ліцензій".

Крім того, на засіданні було вирішено додатково опрацювати доцільність для підприємців складання актів виконаних робіт при міжнародних контактах. Така практика, на думку експертів, притаманна лише пострадянським країнам.

"Це – перше засідання міжвідомчої робочої групи з дерегуляції щодо розгляду регуляторних інструментів, якими опікується Міністерство фінансів. Частину дозволів та ліцензій опрацюють на наступній зустрічі", - додають у відомстві.

Загалом МРГ переглянула 45 регуляторних інструментів, що знаходяться у сфері формування політик Мінфіну, і 30 з них було вирішено оптимізувати. Усього ж за п'ять місяців реформи дерегуляції уряд переглянув вже понад 800 інструментів регулювання роботи бізнесу.

Рекомендації щодо спрощення чи скасування ліцензій та дозволів МРГ складає, зокрема, і на запит підприємців. Залишити своє прохання переглянути конкретні інструменти можна за посиланням.

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