В Україні хочуть спростити придбання зброї та скасувати бізнесу дозволи на реєстрацію вживаних авто

Міжвідомча робоча група з дерегуляції радить спростити або скасувати отримання низки дозволів у правоохоронній галузі. Як повідомляють у Міністерстві економіки, такі рекомендації було ухвалено на засіданні групи 27 липня.

Зазначається, що загалом на ньому було розглянуто 84 регуляторних інструменти у сфері контролю Міністерства внутрішніх справ. З них 12 рекомендовано скасувати, а 50 – цифровізувати або спростити.

Зокрема, пропонується скасувати дозволи на реєстрацію вживаних автомобілів для підприємців, які їх перепродують, а також на використання великогабаритного та пожежного транспорту для проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації наслідків стихійних лих. Отримання таких документів, на думку експертів, лише ускладнює невідкладні роботи та порятунок постраждалих.

Крім того, група з дерегуляції просить скасувати необхідність дозволу на виготовлення та продаж спеціальних засобів самооборони. Як ідеться у повідомленні, він за змістом дублює ліцензію на зброю.

В свою чергу, спростити або цифровізувати рекомендують, зокрема, підписання договору між охоронними компаніями та клієнтами: запит на цифровізацію цього документу надійшов від профільних підприємців. Також пропонується зробити це з дозволами на придбання, зберігання й використання зброї, пристроїв та патронів до неї.

Що таке МРГ з дерегуляції

Нагадаємо, що міжвідомча робоча група з дерегуляції була створена Кабінетом міністрів у січні, її співголовами є два віце-прем'єр-міністри - міністр економіки Юлія Свириденко та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До МРГ увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, а також Державної регуляторної служби.

Крім того, до роботи групи залучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", проєкту USAID та UK Aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугад (TAPAS)".

Уряд за шість місяців реформи дерегуляції переглянув вже понад 800 інструментів регулювання роботи бізнесу. Рекомендації щодо спрощення чи скасування ліцензій та дозволів МРГ складає, зокрема, і на запит підприємців. Залишити заявку на перегляд конкретних інструментів можна за посиланням.

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