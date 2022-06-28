В Украине задерживают выдачу загранпаспортов и ID-карт: в МВД объяснили причину

В Украине наблюдаются задержки в выдаче загранпаспортов и ID-карт из-за усложнившейся логистики доставки расходных материалов для изготовления документов.

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Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как отметили в ведомстве, из-за постоянных бомбардировок российскими оккупантами городов и инфраструктуры, уничтожения и разрушения логистических путей стала проблематичной доставка из-за границы, расходных материалов для изготовления ID-карт и загранпаспортов.

"Учитывая крайнюю необходимость для каждого гражданина Украины в условиях военного положения иметь на руках паспортные документы, правительство и МВД вместе с Государственной миграционной службой и госпредприятием "Полиграфкомбинат "Украина" делают все возможное для исправления ситуации", –говорится в сообщении ведомства.

Отметим, в Украине упростят процедуру возобновления паспортов для внутренне перемещенных лиц и депортированных. В частности, ВПЛ освободят от уплаты сбора за оформление утраченных или украденных паспортов.