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В Украине задерживают выдачу загранпаспортов и ID-карт: в МВД объяснили причину
В Украине наблюдаются задержки в выдаче загранпаспортов и ID-карт из-за усложнившейся логистики доставки расходных материалов для изготовления документов.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Как отметили в ведомстве, из-за постоянных бомбардировок российскими оккупантами городов и инфраструктуры, уничтожения и разрушения логистических путей стала проблематичной доставка из-за границы, расходных материалов для изготовления ID-карт и загранпаспортов.
"Учитывая крайнюю необходимость для каждого гражданина Украины в условиях военного положения иметь на руках паспортные документы, правительство и МВД вместе с Государственной миграционной службой и госпредприятием "Полиграфкомбинат "Украина" делают все возможное для исправления ситуации", –говорится в сообщении ведомства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, в Украине упростят процедуру возобновления паспортов для внутренне перемещенных лиц и депортированных. В частности, ВПЛ освободят от уплаты сбора за оформление утраченных или украденных паспортов.