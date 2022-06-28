В Україні затримують видачу закордонних паспортів та ID-карток: у МВС пояснили причину

В Україні спостерігаються затримки у видачі закордонних паспортів та ID-карток через ускладнену логістику доставки витратних матеріалів для виготовлення документів.

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Про це повідомили у прес-службі МВС.

Як зазначили у відомстві, через постійні бомбардування російськими окупантами міст та інфраструктури, знищення та руйнування логістичних шляхів стала проблематичною доставка з-за кордону витратних матеріалів для виготовлення ID-карт та закордонних паспортів.

"Враховуючи крайню необхідність для кожного громадянина України в умовах військового стану мати на руках паспортні документи, уряд та МВС разом із Державною міграційною службою та держпідприємством "Поліграфкомбінат "Україна" роблять все можливе для виправлення ситуації", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначимо, в Україні спростять процедуру поновлення паспортів для внутрішньо переміщених осіб та депортованих. Зокрема, ВПО звільнять від сплати збору за оформлення втрачених чи вкрадених паспортів.