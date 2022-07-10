В Украине зафиксировано 124 случая сексуального насилия в ходе войны - ООН

В Украине с начала вторжения российской армии зафиксировано 124 случая сексуального насилия в ходе войны. Имеющиеся данные – лишь верхушка айсберга и не отражают масштабов сексуального насилия в условиях войны России против Украины.

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Об этом сообщила спецпредставительница по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен, передает ООН.

Она отметила, что факты сексуального насилия в условиях войны сложно выявлять и расследовать. Это подтверждают украинские правозащитники.

Как сообщила глава правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук, первая причина такого положения дел – это то, что это самое скрываемое преступление.

"Люди, которые выжили после сексуального насилия, об этом не рассказывают ни правоохранительным органам, ни международным организациям, ни правозащитникам", - сказала она.

Вторая причина, по которой невозможно на данный момент оценить масштабы совершаемых в Украине преступлений подобного характера – слишком большое их количество.

"Совершенно невозможно все их выявить и расследовать. В Украине сейчас совершается огромное количество военных преступлений. Буквально несколько дней назад Генеральный прокурор Украины сказала, что они зарегистрировали уже более 15 тысяч уголовных производств по таким эпизодам", - отметила Александра Матвийчук.

Третья причина – часть граждан попросту не имеют физической возможности сообщить о случившемся правоохранителям.

"В Украине оккупировано более 20 процентов территории. Как мы понимаем, люди там остались один на один с оккупантами, там не присутствуют международные организации. И тут речь даже не о том, что невозможно проводить какие-либо следственные действия, выявлять и фиксировать эти факты. Дело в том, что люди боятся даже обращаться. Они понимают, что никакой возможности помочь им ни у кого просто нет", - подытожила правозащитница.

Напомним, Генеральная прокуратура по состоянию на 20 июня расследует более 1700 дел о военных преступлениях Российской Федерации, совершенных на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года. В связи с этим был создан сайт, собирающий доказательства преступлений и информацию о тех, кто их совершил.