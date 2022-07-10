В Україні зафіксовано 124 випадки сексуального насильства в ході війни - ООН

В Україні з початку вторгнення російської армії зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни. Наявні дані лише верхівка айсберга і не відображають масштабів сексуального насильства в умовах війни Росії проти України.

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Про це повідомила спецпредставниця з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен, передає ООН.

Вона зазначила, що факти сексуального насильства в умовах війни складно виявляти та розслідувати. Це підтверджують українські правозахисники.

Як повідомила голова правління "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук, перша причина такого стану справ – це те, що це злочин, який найбільше приховується.

"Люди, які вижили після сексуального насильства, про це не розповідають ані правоохоронним органам, ані міжнародним організаціям, ані правозахисникам", - сказала вона.

Друга причина, через яку неможливо на даний момент оцінити масштаби злочинів подібного характеру, які вчиняються в Україні, - занадто велика їх кількість.

"Цілком неможливо всі їх виявити та розслідувати. В Україні зараз скоюється величезна кількість військових злочинів. Буквально кілька днів тому Генеральний прокурор України сказала, що вони зареєстрували вже понад 15 тисяч кримінальних проваджень за такими епізодами", - зазначила Олександра Матвійчук.

Третя причина – частина громадян просто не мають фізичної можливості повідомити про те, що сталося, правоохоронцям.

"В Україні окуповано понад 20 відсотків території. Як ми розуміємо, люди там залишилися віч-на-віч з окупантами, там не присутні міжнародні організації. І тут мова навіть не про те, що неможливо проводити якісь слідчі дії, виявляти і фіксувати ці факти. Річ у тому, що люди бояться навіть звертатися. Вони розуміють, що жодної можливості допомогти їм ні в кого просто немає", - підсумувала правозахисниця.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура станом на 20 червня розслідує понад 1700 справ про військові злочини Російської Федерації, скоєні на території України, починаючи з 24 лютого 2022 року. У зв'язку з цим було створено сайт, який збирає докази злочинів та інформацію про тих, хто їх скоїв.