В Украине запустили платформу помощи людям с инвалидностью EnableMe

Команда EnableMe Foundation, первой в мире цифровой платформы для людей с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями, создала украиноязычную информационную платформу для помощи людям с инвалидностью и их семьям.

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На сайте организации все желающие могут получить информацию о физическом и психическом здоровье, контактах первой помощи и всех необходимых услугах, а также доступ к коммуникации в рамках сообщества сверстников и экспертов.

"Эта платформа нужна украинским людям с ограниченными возможностями, чтобы они имели возможность не только наладить контакты, но и обменяться опытом с людьми, которые сталкивались с определенными специфическими проблемами. До сих пор вся необходимая информация была размещена разрозненно - на отдельных сайтах и порталах, а не на единственной удобной платформе, постоянная коммуникация между лицами с инвалидностью была очень сложной. Но EnableMe способен изменить эту ситуацию, и мы сделаем все возможное, чтобы улучшить жизнь украинских людей с инвалидностью", – отметила руководитель проекта Александра Жураховская.

Инициативу швейцарской компании с готовностью поддержали профильные организации, работающие в сфере помощи людям с инвалидностью в Украине, государственные организации и украинские волонтеры, которые помогли открыть пространство для украинских инвалидов EnableMe в максимально сжатые сроки. Все желающие и дальше приглашаются приобщиться к инициативе EnableMe по сбору и предоставлению в максимально удобной форме всей необходимой информации людям, которые в военное время защищены меньше всего – лицам с инвалидностью.

В Украине до войны проживало 2,7 миллиона человек с инвалидностью, в том числе 162 тысячи детей. Эта уязвимая группа сейчас в особой опасности во время боевых действий, а также из-за ограниченной медицинской помощи, и, к сожалению, будет расти каждый день в результате войны. С каждым днем войны потребность в информации, указаниях и помощи растет. EnableMe будет поддерживать людей с ограниченными возможностями требуемой информацией и обеспечивать коммуникации в рамках отдельного сообщества.

Важно, что информация для украинских людей с инвалидностью предоставлена на двух языках: государственном украинском и также широко распространенном на территории Украины русском, чтобы граждане нашего государства из любого города могли общаться комфортно. Но в фонде было указано — компания EnableMe не работает на территории РФ и русскоязычная версия платформы создана исключительно для граждан Украины.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины отмечали, что дети и взрослые с инвалидностью имеют возможность получать услуги, согласно индивидуальной программе реабилитации, без прохождения повторного осмотра ЛКК или МСЭК.