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В Україні запустили платформу допомоги для людей з інвалідністю EnableMe
Команда EnableMe Foundation, першої в світі цифрової платформи для людей з обмеженими можливостями та хронічними захворюваннями, створила україномовну інформаційну платформу допомоги для людей з інвалідністю та їхніх сімей.
На сайті організації всі бажаючі можуть отримати інформацію про фізичне та психічне здоров’я, контакти першої допомоги та всіх необхідних послуг, а також доступ до комунікації у рамках спільноти однолітків та експертів.
"Ця платформа потрібна українським людям з обмеженими можливостями, щоби вони мали змогу не лише налагодити контакти, але й обмінятися досвідом з людьми, які вже стикнулися з певними специфічними проблемами. Досі вся необхідна інформація була розміщена розрізнено - на окремих сайтах та порталах, а не на єдиній зручній платформі, постійна комунікація між особами з інвалідністю була вкрай складною. Але EnableMe здатний змінити цю ситуацію, і ми зробимо все можливе, щоби покращити життя українських людей з інвалідністю", – зазначила керівник проекту Олександра Журахівська.
Ініціативу швейцарської компанії охоче підтримали профільні організації, що працюють у сфері допомоги людям з інвалідністю в Україні, державні організації та українські волонтери, які допомогли відкрити простір для українських інвалідів EnableMe в максимально стислі строки. Всі бажаючі й надалі запрошуються долучитись до ініціативи EnableMe щодо збору та надання у максимально зручній формі всієї необхідної інформації людям, які у воєнний час захищені найменше – особам з інвалідністю.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В Україні до війни проживало 2,7 мільйона людей з інвалідністю, у тому числі 162 тисяч дітей. Ця вразлива група зараз в особливій небезпеці під час бойових дій, а також через обмежену медичну допомогу, і, на жаль, буде зростати щодня внаслідок війни. З кожним днем війни потреба в інформації, вказівках та допомозі зростає. EnableMe підтримуватиме людей з обмеженими можливостями потрібною інформацією та шляхом забезпечення комунікації у рамках окремої спільноти.
Важливо, що інформацію для українських людей з інвалідністю надано двома мовами: державною українською і також широко розповсюдженою на території України російською, щоби громадяни нашої держави з будь-якого міста могли спілкуватися комфортно. Але в фонді зазанчили — компанія EnableMe не працює на території РФ і російськомовна версія платформи створена виключно для громадян України.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України зазначали, що діти та дорослі з інвалідністю мають можливість отримувати послуги, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження повторного огляду ЛКК чи МСЕК.