В Харькове россиянину дали пять лет за рассылку знакомым с призывом донатить на армию РФ

Киевский районный суд Харькова 21 декабря вынес обвинительный приговор 55-летнему гражданину России за соучастие в финансировании действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Как сообщает Харьковская областная прокуратура, за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 110-2 и частью 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса, ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

Прокуроры в суде доказали, что россиянин, который имеет вид на постоянное проживание на территории Украины и более десяти лет проживает в Харькове, поддерживал вражескую армию.

"Так, в марте этого года он отправлял своим знакомым сообщения из российских Telegram-каналов, где содержались призывы к сбору средств на нужды военных формирований страны-агрессора. В сообщениях указывалась карточка российского банка, куда можно было переводить деньги для оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в тексте содержалось оправдание российской вооруженной агрессии против Украины. Впрочем, как указывает прокуратура, на судебном заседании злоумышленник признал свою вину и искренне раскаялся.

Напомним также, что неделю назад Служба безопасности Украины разоблачила римско-католического священника, который, по ее данным, во время проповедей называл постановкой убийства и пытки россиянами жителей Бучи и призвал не доверять официальной информации украинских госучреждений о военных преступлениях РФ.

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