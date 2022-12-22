Отрицал "Бучанскую резню": СБУ сообщила о подозрении римско-католическому священнику

Служба безопасности Украины собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви, отрицавшего преступления российских военных в Буче Киевской области.

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Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

Священник во время проповедей называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей россиянами в Буче, а также призвал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и СМИ о совершенных агрессором военных преступлениях.

Священник агитировал прихожан слушать только его, потому что он якобы был в части Киевской области во время оккупации. Фото: СБУ

Фигурант дела уведомлен о подозрении ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и с уважением относится к праву каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.

В частности, недавно Служба безопасности Украины сообщила, что провела контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.