В Запорожье поймали организаторов перевозок с/на оккупированные территории через ЕС: попались на колоботантке (ФОТО)

Главное управление полиции в Запорожской области при оперативном сопровождении облуправления Службы безопасности Украины разоблачило трех жителей Запорожья, которые организовали автобусные перевозки граждан с оккупированных Россией территорий и обратно через территорию РФ и страны Европы.

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Как сообщают правоохранители, организовал нелегальные, согласно их квалификации, перевозки ранее осужденный за разбой 30-летний житель облцентра, ранее живший в Одесской области. К этой деятельности он привлек 24-летнего парня и 36-летнюю женщину.

Они разместили в нескольких мессенджерах объявления об осуществлении пассажирских перевозок на временно оккупированные территории Запорожской и Донецкой областей через ряд стран Европы.

Имея соответствующие отношения с российскими коммерческими структурами, дельцы беспрепятственно совершали проезд по территории РФ, действуя при этом в условиях строгой конспирации. Заявляется, что для этого фигуранты платили в бюджет РФ налоги и сборы. Для проезда же по оккупированной территории они сотрудничали с представителями местных оккупационных администраций.

По данным следствия, организатор находил транспорт и водителей, координировал их деятельность, планировал даты выездов и организовал перевозки. Его пособники же подыскивали клиентов среди жителей разных регионов страны.

Поездки совершались двумя автобусами под видом коммерческой деятельности местного автопредприятия. Перед выездом дельцы инструктировали граждан об обязательном сокрытии истинных намерений покидания Украины во время пограничного контроля в странах Евросоюза.

"Пассажиры официально пересекали границу, затем разными маршрутами через страны Европы въезжали на территорию РФ. Далее через пункт пропуска во временно оккупированном Новоазовске заезжали в населенные пункты, в настоящее время неподконтрольные Украине. За свои "услуги" дельцы получали 350 долларов", - говорится в сообщении.

Фото: ГУНП в Запорожской области Фото: ГУНП в Запорожской области Фото: ГУНП в Запорожской области Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Запорожская областная прокуратура Фото: Запорожская областная прокуратура Фото: Запорожская областная прокуратура

По данным правоохранителей, перевозку приносили дельцам до 1 миллиона гривен ежемесячно, при этом их рейсами пользовались не только простые граждане, но и коллаборанты, которые хотели "уехать в РФ, чтобы уйти от правосудия". Утверждается, что фигуранты получали от российских захватчиков "заказ" на скрытый вывоз их приспешников с подконтрольной Украине территории.

В частности, было обнаружено, что этим маршрутом хотела воспользоваться жительница оккупированной части Запорожской области, которая помогала агрессору проводить российские "выборы" в местное "законодательное собрание".

Как указывают в СБУ, впоследствии злоумышленница выехала в Винницкую область, чтобы скрыть у родственников деньги, которые получила от оккупантов "за проведение фейкового плебисцита". После этого она собиралась заказать билет в обратном направлении из-за упомянутых перевозчиков, однако была разоблачена СБУ и задержана.

В ходе обысков же по месту деятельности и проживания участников схемы правоохранители обнаружили мобильные телефоны и документы с доказательствами преступной деятельности; а также наличные деньги, полученные, вероятно, от нелегального бизнеса.

Впрочем, всем трем фигурантам пока сообщено о подозрении лишь по частям 2 и 3 статьи 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу). Продолжается следствие для установления всех обстоятельств.