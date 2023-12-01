У Запоріжжі викрили організаторів перевезень з/до окупованих територій через ЄС: попалися на колаботантці (ФОТО)

Головне управління поліції в Запорізькій області за оперативного супроводу облуправління Служби безпеки України викрило трьох жителів Запоріжжя, які організували автобусні перевезення громадян з окупованих Росією територій та у зворотньому напрямку через територію РФ та країни Європи.

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Як повідомляють правоохоронці, організував нелегальні, за їх кваліфікацію, перевезення раніше засуджений за розбій 30-річний мешканець облцентру, що раніше жив на Одещині. До цієї діяльності він залучив 24-річного чоловіка та 36-річну жінку.

Вони розмістили у кількох месенджерах оголошення про здійснення пасажирських перевезень на тимчасово окуповані території Запорізької і Донецької областей через низку країн Європи.

Маючи відповідні відносини з російськими комерційними структурами, ділки безперешкодного здійснювали проїзд по території РФ, діяючи при цьому в умовах суворої конспірації. Заявляється, що для цього фігуранти платили до бюджету РФ податки та збори. Для проїзду ж по окупованій території вони співпрацювали з представниками місцевих окупаційних адміністрацій.

За даними слідства, організатор знаходив транспортні засоби й водіїв, координував їхню діяльність, планував дати виїздів та організовував перевезення. Його посібники ж підшукували клієнтів серед жителів різних регіонів країни.

Поїздки здійснювалися двома автобусами під виглядом комерційної діяльності місцевого автопідприємства. Перед виїздом ділки інструктували громадян щодо обов’язкового приховування дійсних намірів залишення меж України під час прикордонного контролю у країнах Євросоюзу.

"Пасажири офіційно перетинали кордон, потім різними маршрутами через країни Європи в’їжджали на територію РФ. Далі через пункт пропуску в тимчасово окупованому Новоазовську заїжджали до населених пунктів, на даний час непідконтрольних Україні. За свої "послуги" ділки отримували 350 доларів", - йдеться у повідомленні.

Фото: ГУНП в Запорізькій області Фото: ГУНП в Запорізькій області Фото: ГУНП в Запорізькій області Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Запорізька обласна прокуратура Фото: Запорізька обласна прокуратура Фото: Запорізька обласна прокуратура

За даними правоохоронців, перевезення приносили ділкам до 1 мільйона гривень щомісяця, при цьому їхніми рейсами користувалися не тільки прості громадяни, а й колаборанти, що хотіли "виїхати до РФ, щоб втекти від правосуддя". Стверджується, що фігуранти отримували від російських загарбників "замовлення" на приховане вивезення їхніх поплічників з підконтрольної Україні території.

Зокрема, було виявлено, що цим маршрутом хотіла скористатись мешканка окупованої частини Запорізької області, яка допомагала агресору проводити російські "вибори" до місцевих "законодавчих зборів".

Як вказують в СБУ, згодом зловмисниця виїхала до Вінниччини, аби приховати у родичів гроші, які отримала від окупантів "за проведення фейкового плебісциту". Після цього вона збиралася замовити квиток у зворотному напрямку через згаданих перевізників, однак була викрита СБУ і затримана.

Під час обшуків за місцем діяльності та проживання учасників схеми правоохоронці виявили мобільні телефони та документи із доказами злочинних дій; готівку, ймовірно одержану від нелегального бізнесу.

Втім, всім трьом фігурантам наразі повідомлено про підозру лише за частинами 2 та 3 статті 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Триває слідство для встановлення всіх обставин.