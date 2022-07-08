В Запорожской области оккупанты с начала войны похитили около 400 гражданских, - глава ОВА

В Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения армии Российской Федерации, оккупанты похитили 393 гражданских. Из них освобождены 230 человек, еще 163 находятся в заложниках.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Он отметил, что больше всего страдают люди, которые находятся на временно оккупированных территориях. Не соглашаясь сотрудничать с террористами и демонстрируя свою поддержку Украины, местные ощущают на себе проявления психологического и физического насилия.

"С начала российского вторжения, по состоянию на 8 июня, известно о 393 случаях похищения среди гражданского населения. Над процессом освобождения работают на всех уровнях власти", – проинформировал Старух.

По его словам, количество похищений больше, чем количество осовбожденных:

представители местных властей – 46 (из них уволено 41);

предприниматели – 32 (из них уволено 19);

руководители предприятий, учреждений, организаций – 32 (из них уволено 26);

журналисты – 2 (из них уволено 2);

адвокаты – 4 (из них уволено 1);

дети - 5 (из них уволено 3).

Также глава ОВА напомнил, что если ваши родные или знакомые попадают в плен к россиянам, нужно немедленно информировать об этом по номеру 0800503508.

Напомним, по данным украинской разведки, на временно оккупированных территориях Украины приобретают системный характер случаи похищения родственников украинских военных. Россияне могут связываться с военнослужащими и потребовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.