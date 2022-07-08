У Запорізькій області окупанти з початку війни викрали близько 400 цивільних, - голова ОВА

У Запорізькій області з початку широкомасштабного вторгнення армії Російської Федерації, окупанти викрали 393 цивільних. З них звільнено 230 осіб, а ще 163 продовжують перебувати у заручниках.

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Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він наголосив, що найбільше страждають люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Не погоджуючись співпрацювати з терористами та демонструючи свою підтримку України, місцеві відчувають на собі прояви психологічного та фізичного насилля.

"З початку російського вторгнення, станом на 8 червня відомо про 393 випадки викрадення серед цивільного населення. Над процесом вивільнення працюють на всіх рівнях влади", - поінформував Старух.

За його словами, кількість викрадень більша, ніж кількість звільнених:

представники місцевої влади – 46 (з них звільнено 41);

підприємці – 32 (з них звільнено 19);

керівники підприємств, установ, організацій – 32 (з них звільнено 26);

журналісти – 2 (з них звільнено 2);

адвокати – 4 (з них звільнено 1);

діти — 5 (з них звільнено 3).

Також очільник ОВА нагадав, що якщо ваші рідні чи знайомі потрапляють у полон до росіян, треба негайно інформувати про це за номером 0 800 503 508.

Нагадаємо, за даними української розвідки, на тимчасово окупованих територіях України набувають системного характеру випадки викрадення родичів українських військових. Росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.