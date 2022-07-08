- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
У Запорізькій області окупанти з початку війни викрали близько 400 цивільних, - голова ОВА
У Запорізькій області з початку широкомасштабного вторгнення армії Російської Федерації, окупанти викрали 393 цивільних. З них звільнено 230 осіб, а ще 163 продовжують перебувати у заручниках.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Він наголосив, що найбільше страждають люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Не погоджуючись співпрацювати з терористами та демонструючи свою підтримку України, місцеві відчувають на собі прояви психологічного та фізичного насилля.
"З початку російського вторгнення, станом на 8 червня відомо про 393 випадки викрадення серед цивільного населення. Над процесом вивільнення працюють на всіх рівнях влади", - поінформував Старух.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, кількість викрадень більша, ніж кількість звільнених:
- представники місцевої влади – 46 (з них звільнено 41);
- підприємці – 32 (з них звільнено 19);
- керівники підприємств, установ, організацій – 32 (з них звільнено 26);
- журналісти – 2 (з них звільнено 2);
- адвокати – 4 (з них звільнено 1);
- діти — 5 (з них звільнено 3).
Також очільник ОВА нагадав, що якщо ваші рідні чи знайомі потрапляють у полон до росіян, треба негайно інформувати про це за номером 0 800 503 508.
Нагадаємо, за даними української розвідки, на тимчасово окупованих територіях України набувають системного характеру випадки викрадення родичів українських військових. Росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.