Верховный суд подтвердил приговор экс-главе "Воздушного экспресса" с сообщником за хищение 116 миллионов

Верховный суд 30 января подтвердил приговор бывшему исполняющему обязанности директора "Нацпроекта "Воздушный экспресс" и его сообщнику. Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, они приговорены к 11 и 10,5 годам лишения свободы.

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Таким образом, подтверждена законность и оставлены без изменений приговор Высшего антикоррупционного суда от 19 мая 2022 года и определение Апелляционной палаты ВАКС от 20 октября.

Речь идет соответственно об экс-исполняющем обязанности директора госпредприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" Геннадия Дьяченко и директора ООО "Сапфир Финанс" Ивана Радика.

Верховный суд поддержал позицию прокурора САП и отказал стороне защиты в пересмотре указанных решений. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Фигуранты признаны виновными в завладении и растрате 116 миллионов гривен, полученных государством для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между международным аэропортом "Борисполь" и Киевом (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса). Дьяченко при этом осужден заочно, поскольку он с 2016 года находится в международном розыске.

Им инкриминировали два эпизода – завладение и растрату в 2014 году указанной суммы средств ГП, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для этого проекта. Однако из-за хищения реализация проекта фактически была прекращен. Позже он все же был реализован "Укрзализныцей" уже по другой программе за счет госбюджета.

Схема заключалась в том, что Дьяченко в декабре 2014 без проведения тендера выбрал "Сапфир Финанс" для размещения у нее вклада сроком один год под 22% годовых. В дальнейшем он обменял 6,8 миллиона долларов с банковского депозита ГП и полученные 81,95 миллиона гривен перевел этой компании. Оказалось, что деньги, как и проценты из них, в действительности возвращать ГП никто не собирался. Сам Дьяченко, являющийся выходцем из Крыма, сразу сбежал на оккупированную территорию.