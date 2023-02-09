Верховний суд підтвердив вирок екскерівнику "Повітряного експресу" зі спільником за розкрадання 116 мільйонів

Верховний суд 30 січня підтвердив вирок колишньому виконувачу обов’язків директора "Нацпроекту "Повітряний експрес" та його спільнику. Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, їх засуджено до 11 та 10,5 років позбавлення волі.

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Таким чином, підтверджено законність та залишено без змін вирок Вищого антикорупційного суду від 19 травня 2022 року та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 20 жовтня.

Йдеться відповідно про ексвиконувача обов’язків директора держпідприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону" Геннадія Дьяченка та директора ТОВ "Сапфір Фінанс" Івана Радика.

Верховний суд підтримав позицію прокурора САП та відмовив стороні захисту у перегляді вказаних рішень. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Фігурантів визнано винуватими у заволодінні та розтраті 116 мільйонів гривень, отриманих державою для будівництва залізничного пасажирського сполучення між міжнародним аеропортом "Бориспіль" та Києвом (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу). Дьяченка при цьому засуджено заочно, оскільки він з 2016 року перебуває в міжнародному розшуку.

Їм інкримінували два епізоди - заволодіння та розтрату у 2014 році зазначеної суми коштів ДП, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для цього проекту. Однак через розкрадання реалізацію проекту фактично було припинено. Пізніше його все ж було реалізовано "Укрзалізницею" вже за іншою програмою за кошти держбюджету.

Схема полягала в тому, що Дьяченко у грудні 2014 року без проведення тендеру обрав "Сапфір Фінанс" для розміщення у неї вкладу строком один рік під 22% річних. Надалі він обміняв 6,8 мільйона доларів з банківського депозиту ДП і отримані 81,95 мільйона гривень перевів цій компанії. Виявилося, що гроші, як і відсотки з них, насправді повертати ДП ніхто не збирався. Сам Дьяченко, що є вихідцем з Крим, відразу втік на окуповану територію.