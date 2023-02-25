Верховный суд встал на защиту известного архитектурного памятника на Закарпатье

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Закарпатской областной прокуратуры, подтвердив таким образом необходимость внесения дворца графов Шенборнов в поселке Чинадиево в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора.

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Там отмечают, что летом 2021 года Мукачевская окружная прокуратура с целью сохранения культурного наследия обратилась по этому поводу с иском в Закарпатский окружной административный суд, который был удовлетворен в полном объеме.

Суд признал противоправным бездействие исполкома органа местного самоуправления в части невыполнения требований законодательства по изготовлению учетной документации на объект и обязал поселковый совет сделать все необходимое. Кроме того, было удовлетворено и требование о предложении внести дворец Шенборнов в госреестр памятников.

Однако Восьмой апелляционный административный суд по апелляционной жалобе ответчика отменил это решение, приняв новое постановление, где в удовлетворении отказал. Теперь же прежнее постановление отменено, а решение Закарпатского окружного админсуда оставлено в силе. Отмечается, что постановление уже вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

Отметим, что бывшая резиденция и охотничий дом графов Шенборнов была внесена в список памятников архитектуры Украинской ССР под охраной государства под №1128, однако в Государственный реестр недвижимых памятников Украины до сих пор не включена.

Это дворец, построенный в 1890-1895 годах в неоромантическом стиле, объединяющий романские и готические мотивы. Возле него также разбит сад-дендрарий. С 1946 года в здании размещается санаторий "Карпаты".

Напомним, что решение об исключении памятников из советского реестра и включении в госреестр памятников Украины должен принимать Кабинет министров. В частности, осенью такие решения были приняты в отношении церквей древнего Чернигова и Николаевского костела в Киеве.