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Общество
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Верховный суд встал на защиту известного архитектурного памятника на Закарпатье

Верховный суд встал на защиту известного архитектурного памятника на Закарпатье

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Закарпатской областной прокуратуры, подтвердив таким образом необходимость внесения дворца графов Шенборнов в поселке Чинадиево в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора.

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Там отмечают, что летом 2021 года Мукачевская окружная прокуратура с целью сохранения культурного наследия обратилась по этому поводу с иском в Закарпатский окружной административный суд, который был удовлетворен в полном объеме.

Суд признал противоправным бездействие исполкома органа местного самоуправления в части невыполнения требований законодательства по изготовлению учетной документации на объект и обязал поселковый совет сделать все необходимое. Кроме того, было удовлетворено и требование о предложении внести дворец Шенборнов в госреестр памятников.

Однако Восьмой апелляционный административный суд по апелляционной жалобе ответчика отменил это решение, приняв новое постановление, где в удовлетворении отказал. Теперь же прежнее постановление отменено, а решение Закарпатского окружного админсуда оставлено в силе. Отмечается, что постановление уже вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

Отметим, что бывшая резиденция и охотничий дом графов Шенборнов была внесена в список памятников архитектуры Украинской ССР под охраной государства под №1128, однако в Государственный реестр недвижимых памятников Украины до сих пор не включена.

Это дворец, построенный в 1890-1895 годах в неоромантическом стиле, объединяющий романские и готические мотивы. Возле него также разбит сад-дендрарий. С 1946 года в здании размещается санаторий "Карпаты".

Напомним, что решение об исключении памятников из советского реестра и включении в госреестр памятников Украины должен принимать Кабинет министров. В частности, осенью такие решения были приняты в отношении церквей древнего Чернигова и Николаевского костела в Киеве.

Автор:
Тимофей Беспятов