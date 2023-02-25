Верховний суд став на захист відомої архітектурної пам'ятки на Закарпатті

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу Закарпатської обласної прокуратури, підтвердивши таким чином необхідність внесення палацу графів Шенборнів у селищі Чинадійово до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

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Там зазначають, що влітку 2021 року Мукачівська окружна прокуратура з метою збереження культурної спадщини звернулась з цього приводу з позовом до Закарпатського окружного адміністративного суду, який був задоволений у повному обсязі.

Суд визнав протиправною бездіяльність виконкому органу місцевого самоврядування в частині невиконання вимог законодавства щодо виготовлення облікової документації на об’єкт та зобов’язав селищну раду зробити все необхідне. Крім того, було задоволено і вимогу щодо подання пропозицій про занесення палацу Шенборнів до держреєстру пам’яток.

Проте Восьмий апеляційний адміністративний суд за апеляційною скаргою відповідача скасував це рішення, прийнявши нову постанову, де у задоволенні позову відмовив. Наразі ж ця постанова скасована, а рішення Закарпатського окружного адмінсуду залишено в силі. Зазначається, що постанова вже набрала законної сили та не підлягає оскарженню.

Зазначимо, що колишня резиденція та мисливський будинок графів Шенборнів була внесена у список пам'яток архітектури Української РСР під охороною держави під №1128, однак до Державного реєстру нерухомих пам’яток України досі не включена.

Це палац, збудований у 1890-1895 роках у неоромантичному стилі, що поєднує романські та готичні мотиви. Біля нього також розбито сад-дендрарій. З 1946 року в будівлі розташовується санаторій "Карпати".

Нагадаємо, що рішення про виключення пам'яток з радянського реєстру та включення до держреєстру пам’яток України має приймати Кабінет міністрів. Зокрема, восени такі рішення були ухвалені щодо церков стародавнього Чернігова та Миколаївського костьолу в Києві.