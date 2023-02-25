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Суспільство
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Верховний суд став на захист відомої архітектурної пам'ятки на Закарпатті

Верховний суд став на захист відомої архітектурної пам'ятки на Закарпатті

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу Закарпатської обласної прокуратури, підтвердивши таким чином необхідність внесення палацу графів Шенборнів у селищі Чинадійово до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

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Там зазначають, що влітку 2021 року Мукачівська окружна прокуратура з метою збереження культурної спадщини звернулась з цього приводу з позовом до Закарпатського окружного адміністративного суду, який був задоволений у повному обсязі.

Суд визнав протиправною бездіяльність виконкому органу місцевого самоврядування в частині невиконання вимог законодавства щодо виготовлення облікової документації на об’єкт та зобов’язав селищну раду зробити все необхідне. Крім того, було задоволено і вимогу щодо подання пропозицій про занесення палацу Шенборнів до держреєстру пам’яток.

Проте Восьмий апеляційний адміністративний суд за апеляційною скаргою відповідача скасував це рішення, прийнявши нову постанову, де у задоволенні позову відмовив. Наразі ж ця постанова скасована, а рішення Закарпатського окружного адмінсуду залишено в силі. Зазначається, що постанова вже набрала законної сили та не підлягає оскарженню.

Зазначимо, що колишня резиденція та мисливський будинок графів Шенборнів була внесена у список пам'яток архітектури Української РСР під охороною держави під №1128, однак до Державного реєстру нерухомих пам’яток України досі не включена.

Це палац, збудований у 1890-1895 роках у неоромантичному стилі, що поєднує романські та готичні мотиви. Біля нього також розбито сад-дендрарій. З 1946 року в будівлі розташовується санаторій "Карпати".

Нагадаємо, що рішення про виключення пам'яток з радянського реєстру та включення до держреєстру пам’яток України має приймати Кабінет міністрів. Зокрема, восени такі рішення були ухвалені щодо церков стародавнього Чернігова та Миколаївського костьолу в Києві.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов