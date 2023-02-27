Во Франции из-за засухи могут ограничить подачу воды населению и фермерам

Власти Франции говорят о самой засушливой в истории страны зиме и, как следствие, ожидают засуху летом.

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Франция собирается ввести ограничения на воду, поскольку самая сухая зима в истории ставит страну в "состояние готовности" к засухам этим летом, заявил министр экологического перехода Кристоф Бешу в интервью газете Le Journal du Dimanche, передает Bloomberg.

Бешу соберет представителей в регионах, чтобы обсудить возможные меры, позволяющие экономить воду. Меры могут включать ограничение подачи воды для населения, в том числе фермерам.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что в использовании воды "пришел конец изобилия".

"Все мы, граждане, промышленники, службы, местные общины, фермеры, мы должны обратить внимание на этот ресурс, который становится дефицитным", – говорит Макрон.

В долгосрочной перспективе Франция должна улучшить отслеживание утечек и переработку использованной воды, отстающей от других стран, таких как Италия и Испания, сказал Бешу.

После сильной засухи прошлым летом уровень воды уже был низким, и ситуация ухудшилась из-за того, что этой зимой было меньше дождей, чем обычно, особенно в феврале, который, как ожидается, будет самым засушливым за всю историю наблюдений, начиная с 1959 года, сказал Бешу.

Напомним, что из-за пересыхания около 150 каналов в Венеции гондолы, водные такси и машины скорой помощи не могут свободно перемещаться по городу.