У Франції через посуху можуть обмежити подачу води населенню та фермерам

Уряд Франції говорить про саму посушливу в історії країни зиму і, як наслідок, чекає посуху влітку.

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Франція збирається запровадити обмеження на воду, оскільки найсухіша зима в історії ставить країну в "стан готовності" щодо посух цього літа, заявив міністр екологічного переходу Крістоф Бешу в інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche, передає Bloomberg.

Бешу збере представників у регіонах, щоб обговорити можливі заходи, які дозволяють економити воду. Заходи можуть включати обмеження подачі води для населення, зокрема фермерам.

Раніше президент Еммануель Макрон заявив, що у використанні води "прийшов кінець достатку".

"Всі ми, громадяни, промисловці, служби, місцеві громади, фермери, ми повинні звернути увагу на цей ресурс, який стає дефіцитним", – каже Макрон.

У довгостроковій перспективі Франція повинна покращити відстеження витоків і переробку використаної води, що відстає від інших країн, таких як Італія та Іспанія, сказав Бешу.

Після сильної посухи минулого літа рівень води вже був низьким, і ситуація погіршилася через те, що цієї зими було менше дощів, ніж зазвичай, особливо в лютому, який, як очікується, буде найпосушливішим за всю історію спостережень, починаючи з 1959 року, сказав Бешу.

Нагадаємо, що через пересихання близько 150 каналів у Венеції гондоли, водні таксі та машини швидкої допомоги не можуть вільно переміщатися містом.