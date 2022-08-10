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Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Во всех областях Украины откроют координационные центры по поиску пропавших людей

Во всех областях Украины откроют координационные центры по поиску пропавших людей

При Офисе Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах создали секретариат по поиску пропавших граждан, куда вошли 5 человек. Координационные центры приступят к работе в каждом регионе. Об этом во время брифига 10 августа сообщил представитель Офиса Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

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"Координаторы получают очень важную роль - общение с родными пропавших без вести людей, а также коммуникация с органами государственной власти для оказания всесторонней помощи. А также работа поисковых групп на линии фронта и в местах, освобожденных от оккупантов", - резюмировал Котенко.

Работа по этому направлению продолжается вместе с Генеральным штабом ВСУ. Дело в том, что есть люди, которые действительно непонятно, где находятся. Однако очень часто без вести пропавших потом находят в плену.

"Пока мы вернули домой более 500 тел наших погибших героев. Вчера вернули еще 17 погибших военнослужащих. Их считали без вести пропавшими", — отметил Котенко.

В последний раз о количестве пропавших военных сообщалось в июле. Тогда было известно, что в Украине около 7200 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Среди них – военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, правоохранители, сотрудники СБУ, пограничники.

Автор:
Вита Молодан