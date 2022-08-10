Во всех областях Украины откроют координационные центры по поиску пропавших людей

При Офисе Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах создали секретариат по поиску пропавших граждан, куда вошли 5 человек. Координационные центры приступят к работе в каждом регионе. Об этом во время брифига 10 августа сообщил представитель Офиса Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

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"Координаторы получают очень важную роль - общение с родными пропавших без вести людей, а также коммуникация с органами государственной власти для оказания всесторонней помощи. А также работа поисковых групп на линии фронта и в местах, освобожденных от оккупантов", - резюмировал Котенко.

Работа по этому направлению продолжается вместе с Генеральным штабом ВСУ. Дело в том, что есть люди, которые действительно непонятно, где находятся. Однако очень часто без вести пропавших потом находят в плену.

"Пока мы вернули домой более 500 тел наших погибших героев. Вчера вернули еще 17 погибших военнослужащих. Их считали без вести пропавшими", — отметил Котенко.

В последний раз о количестве пропавших военных сообщалось в июле. Тогда было известно, что в Украине около 7200 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Среди них – военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, правоохранители, сотрудники СБУ, пограничники.