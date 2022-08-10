У всіх областях України відкриють координаційні центри з пошуку зниклих людей

При Офісі Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин створили секретаріат з пошуку зниклих громадян, куди увійшло 5 людей. Координаційні центри розпочнуть роботу у кожному регіоні. Про це під час брифігну 10 серпня повідомив представник Офісу Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин Олег Котенко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Координатори отримують дуже важливу роль — спілкування з рідними людей, які зникли безвісти, а також комунікація з органами державної влади для надання всебічної допомоги. А також робота пошукових груп на лінії фронту та в місцях, звільнених від окупантів", — резюмував Котенко.

Робота з цьому напрямку триває разом з Генеральним штабом ЗСУ. Річ у тім, що є такі люди, які дійсно незрозуміло, де знаходяться. Однак, дуже часто безвісти зниклих потім знаходять у полоні.

"Наразі ми повернули додому понад 500 тіл наших загиблих героїв. Вчора повернули ще 17 загиблих військовослужбовців. Їх рахували безвісти зниклими", — зазначив Котенко.

Останнього разу про кількість зниклих військових повідомлялося в липні. Тоді було відомо, що в Україні приблизно 7200 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, правоохоронці, співробітники СБУ, прикордонники тощо.