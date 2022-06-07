Возобновление подачи питьевой воды в Николаеве может занять еще два месяца, - глава ОВА

Проблема с подачей питьевой воды в Николаеве может быть решена в течение двух месяцев. На данный момент вода в кране техническая.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время пресс-конференции.

По его словам, по состоянию на 7 июня решений нет, но местные власти работают над этим.

"Это длительный процесс на два месяца точно, не меньше. В кранах сейчас есть вода, это техническая вода, которую можно использовать в быту", - заявил он.

Глава ОВА добавил, что питьевую воду привозят в Николаев, после чего ее развозят жителям. Люди вынуждены набирать питьевую воду, покупать или фильтровать дополнительно.

Стоит отметить, что с 13 мая в Николаеве началось водоснабжение жилых домов города. Для этого обеспечили забор воды с реки Южный Буг и артезианских скважин. В то же время с 16 мая в городе централизованное водоснабжение осуществляется по графику.