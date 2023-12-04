Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: вынесен приговор первым двум обвиняемым

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор первым обвиняемым по делу о взрыве в июле в помещении этого же суда, устроенныом подсудимым. Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

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Речь идет лишь о двух фигурантах из пяти - начальнике судебной стражи и его помощнике. Они признаны виновными в нарушении уставных правил караульной службы или патрулирования, что повлекло тяжкие последствия (часть 3 статьи 418 Уголовного кодекса).

Прокурорами в суде было доказано, что во время пребывания в СИЗО и перевозке арестанта в суд обвиняемые нарушили правила конвоирования, не провели его личный обыск и не проверили вещи.

"Принимая во внимание признание своей вины, содействие следствию и раскаяние обвиняемых, суд назначил начальнику судебной стражи наказание в виде ареста сроком на шесть месяцев, а его помощнику - сроком на два месяца с отбыванием наказания на гауптвахте", - сообщили в прокуратуре.

Взрыв в Шевченковском райсуде Киева

Напомним, что 5 июля в помещении Шевченковского райсуда по улице Дегтяревской произошел взрыв при попытке побега подсудимого, которым оказался Игорь Гуменюк 1994 года рождения, обвинявшийся в совершении теракта под Верховной Радой 31 августа 2015 года.

Тогда во время акции протеста против принятия в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти произошли столкновения протестующих с силовиками, во время которых раздался взрыв гранаты. Погибли четверо нацгвардейцев, а около 140 человек были ранены.

Законопроект этот предполагал, что оккупированные тогда и до сих пор "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" будут иметь в своем самоуправлении определенные "особенности". Впрочем, документ так и не был принят и в итоге был отозван.

В организации беспорядков под зданием парламента Министерство внутренних дел обвинило руководство партии "Всеукраинское объединение "Свобода", а Гуменюк оказался человеком, непосредственно бросившим гранату в милицию.

До этого 21-летний фигурант проходил службу в зоне антитеррористической операции на Донбассе в составе добровольческого батальона патрульной службы МВД "Сич", курировавшегося "Свободой", и во время митинга был в отпуске.

После восьми лет пребывания в СИЗО без приговора по своему делу Гуменюк вынес на судебное заседание из Киевского следственного изолятора не менее шести изготовленных им самодельных взрывных устройств, которые в дальнейшем привел в действие в помещении суда.

В результате погиб лишь он сам, однако были ранены сотрудники полиции, повреждены помещения и имущество суда. В конце июля о подозрении по делу о взрыве было сообщено пяти лицам – трем сотрудникам СИЗО и двум нацгвардейцам.