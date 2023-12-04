Вибух у Шевченківському райсуді Києва: винесено вирок першим двом обвинуваченим

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок першим обвинуваченим у справі про вибух у липні в приміщенні цього ж суду, влаштований підсудним. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

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Наразі йдеться лише про двох фігурантів з п'яти - начальника судової варти та його помічника. Їх визнано винними у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки (частина 3 статті 418 Кримінального кодексу).

Прокурорами в суді було доведено, що під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду обвинувачені порушили правила конвоювання, не провели його особистий обшук та не перевірили речі.

"Взявши до уваги визнання своєї вини, сприяння слідству та щире каяття обвинувачених, суд призначив начальнику судової варти покарання у виді арешту строком на шість місяців, а його помічнику – строком на два місяці з відбуванням покарання на гауптвахті", - повідомили в прокуратурі.

Вибух у Шевченківському райсуді Києва

Нагадаємо, що 5 липня у приміщенні Шевченківського райсуду на вулиці Дегтярівській стався вибух при спробі втечі підсудного, яким виявився Ігор Гуменюк 1994 року народження, обвинувачений у здійсненні теракту під Верховною Радою 31 серпня 2015 року.

Тоді під час акції протесту проти прийняття в першому читанні законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади відбулися сутички протестувальників з силовиками, під час яких пролунав вибух гранати. Загинули четверо нацгвардійців, а біля 140 людей були поранені.

Законопроект цей передбачав, що окуповані тоді й досі "окремі райони Донецької та Луганської областей" матимуть в своєму самоврядуванні певні "особливості". Втім, документ так і не було ухвалено і зрештою його було відкликано.

В організації безладів під будівлею парламенту Міністерство внутрішніх справ звинуватило керівництво партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", а Гуменюк виявився людиною, що безпосередньо кинула гранату в правоохоронців.

До цього 21-річний на той час фігурант проходив службу в зоні антитерористичної операції на Донбасі у складі добровольчого батальйону патрульної служби МВС "Січ", який курирувався "Свободою", і під час мітингу був у відпустці.

Після майже восьми років перебування у СІЗО без вироку у своїй справі Гуменюк виніс на судове засідання з Київського слідчого ізолятора не менше шести виготовлених ним саморобних вибухових пристроїв, які у подальшому привів у дію в приміщенні суду.

Внаслідок цього загинув лише він сам, однак були поранені співробітники поліції, пошкоджено приміщення та майно суду. Наприкінці липня про підозру в справі про вибух було повідомлено п'ятьом особам - трьом співробітникам СІЗО там двом нацгвардійцям.