За год стало меньше желающих незаконно выехать из Украины – ГПСУ

Число людей, которые с начала полномасштабного вторжения России в Украину пытались уехать нелегально за границу, значительно уменьшилось.

Об этом сообщает "РБК-Украина", цитируя спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

По его словам, после 24 февраля 2022 пограничники ежедневно задерживали по 60-70 человек в сутки, они группами пытались нелегально покинуть Украину. По состоянию на 31 марта 2023 г. в среднем пограничники задерживают по 20-30.

"После 24 февраля 2022 года на государственной границе мы начали фиксировать определенный рост попыток незаконного пересечения границы. В первую очередь мужчинами-украинцами в возрасте 18-60 лет. Этой категории граждан ограничен выезд за пределы Украины", - сказал Демченко.

Он отметил, что ГПСУ противодействует незаконному пересечению границы и на пунктах пропуска.

Напомним, по состоянию на конец 2022 года украинские пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы почти 12 тысяч мужчин, по возрасту подлежащих призыву во время мобилизации.