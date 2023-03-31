За рік поменшало бажаючих незаконно виїхати з України – ДПСУ

Кількість людей, які з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагались виїхати нелегально за кордон, значно зменшилась.

Про це повідомляє "РБК-Україна", цитуючи речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

За його словами, після 24 лютого 2022 року прикордонники щодня затримували по 60-70 людей на добу, вони групами намагались нелегально залишити Україну. Станом на 31 березня 2023 року в середньому прикордонники затримують по 20-30.

"Після 24 лютого 2022 року на державному кордоні ми почали фіксувати певне збільшення спроб незаконного перетину кордону. В першу чергу, чоловіками-українцями у віці 18-60 років. Цій категорії громадян обмежено виїзд за межі України", - сказав Демченко.

Він зауважив, що ДПСУ протидіє незаконному перетину кордону і на пунктах пропуску.

Нагадаємо, станом на кінець 2022 року українські прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання кордону майже 12 тисяч чоловіків, які за віком підлягають призову під час мобілізації.