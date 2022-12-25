Закарпатье получит $2 миллиона на строительство жилья для переселенцев

В Закарпатье построят модульный городок для переселенцев из Луганщины, на что предусмотрели 2 миллиона долларов США.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Красный Крест Украины подписал меморандум о сотрудничестве совместно с Луганской и Закарпатской ОВА, а также Рубежанской городской военной администрацией", – отметил Гайдай.

По его словам, планируется реализация совместных проектов по обеспечению временным (модульным) жильем ВПЛ Луганской области, переехавших в Закарпатскую область, жилье которых разрушено или существенно повреждено в результате войны.

Как отметил Гайдай, проект будет реализован в кратчайшие сроки, ведь средства в размере 2 млн долларов на него уже выделены благодаря поддержке компании Пфайзер.

Напомним, Еврокомиссия подписала соглашение со Львовом о выделении 19,5 миллиона евро на строительство социального жилья для украинцев, пострадавших в результате войн