Закарпаття отримає $2 мільйони на будівництво житла для переселенців

На Закарпатті побудують модульне містечко для переселенців із Луганщини, на що передбачили 2 мільйони доларів США.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Червоний Хрест України підписав меморандум про співпрацю спільно із Луганською та Закарпатською ОВА, а також Рубіжанською міською військовою адміністрацією", - зазначив Гайдай.

За його словами, планується реалізація спільних проєктів щодо забезпечення тимчасовим (модульним) житлом ВПО Луганської області, які переїхали до Закарпатської області, житло яких зруйновано або істотно пошкоджено внаслідок війни.

Проєкт буде реалізовано у найкоротші терміни, адже кошти у розмірі 2 млн доларів на нього вже виділені, завдяки підтримці компанії Пфайзер.

Зазначимо, Єврокомісія підписала угоду зі Львовом про виділення 19,5 мільйона євро на будівництво соціального житла для українців, які постраждали внаслідок війн