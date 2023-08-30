Жара продолжается: в нескольких областях Украины снова зафиксированы температурные рекорды

В нескольких областях Украины 29 августа дневные температурные максимумы побили свои исторические рекордные значения. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

По данным метеорологических станций, превышение составляло 1-4° по Цельсию.

Рекорды зафиксировали в:

Киеве – 35,9°С;

Львове – 33,5°С;

Чернигове – 32,7°С;

Луцк – 36,4°С;

Ровно – 36,3 °С;

Житомире – 35,5°С;

Тернополе – 35,4°;

Хмельницком – 36,1°С;

Виннице – 38,2°С;

Черновцах – 35,2°С;

Николаеве – 38,1°С.

Отметим, что 28 августа в ряде регионов Украины также зафиксировали температурные рекорды для того дня. В частности, в Киеве было 35,7°С, во Львове – 33,0°С, а в Николаеве – 38,5°С.

Когда кончится жара?

В Укргидрометцентре прогнозировали, что с 30 августа синоптическая ситуация будет меняться, начиная с западных областей Украины. Температура будет постепенно снижаться, холодный атмосферный фронт обусловит долгожданные дожди, но иногда в сопровождении опасных явлений: ливневых дождей, града и шквалистого ветра.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии "РБК-Украина" уточнила, что 30-31 августа атмосферный фронт пройдет в западных областях, а по остальной территории страны – 1-2 сентября. При этом на востоке и северо-востоке будет мало изменений.

И прохладный воздух зайдет на 2-3 дня, а потом можно снова ждать повышения температуры, хотя и не до таких критических значений, как сейчас. Ожидается, что в большинстве областей будет около 30°С, на юге и востоке – 35-36°С. Повышение температуры ожидается 4-7 сентября.

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