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Спека триває: в кількох областях України знову зафіксовано температурні рекорди
У кількох областях України 29 серпня денні температурні максимуми побили свої історичні рекордні значення. Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.
За даними метеорологічних станцій, перевищення становили 1-4° за Цельсієм.
Рекорди зафіксували в:
- Києві – 35,9°С;
- Львові – 33,5°С;
- Чернігові – 32,7°С;
- Луцьку – 36,4°С;
- Рівному – 36,3 °С;
- Житомирі – 35,5°С;
- Тернополі – 35,4°;
- Хмельницькому – 36,1°С;
- Вінниці – 38,2°С;
- Чернівцях – 35,2°С;
- Миколаєві – 38,1°С.
Зауважимо, що 28 серпня в низці регіонів України також зафіксували температурні рекорди для того дня. Зокрема, в Києві було 35,7°С, у Львові – 33,0°С, а в Миколаєві – 38,5°С.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Коли закінчиться спека?
В Укргідрометцентрі прогнозували, що з 30 серпня синоптична ситуація змінюватиметься, починаючи з західних областей України. Температура поступово знижуватиметься, холодний атмосферний фронт зумовить довгоочікувані дощі, але подекуди у супроводі небезпечних явищ: зливових дощів, граду та шквалистого вітру.
Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі "РБК-Україна" уточнювала, що 30-31 серпня атмосферний фронт пройде в західних областях, а рештою території країни – 1-2 вересня. При цьому на сході та північному сході буде мало змін.
І прохолодне повітря зайде на 2-3 дні, а потім можна знову чекати на підвищення температури, хоча і не до таких критичних значень, як зараз. Очікується, що в більшості областей буде близько 30°С, на півдні та сході – 35-36°С. Підвищення температури очікується 4-7 вересня.
Джерело фото: ua.depositphotos.com