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Спека триває: в кількох областях України знову зафіксовано температурні рекорди

Жінка, спека, вентилятор
Перевищення попередніх рекордних показників становили 1-4° за Цельсієм. Фото: Depositphotos

У кількох областях України 29 серпня денні температурні максимуми побили свої історичні рекордні значення. Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.

За даними метеорологічних станцій, перевищення становили 1-4° за Цельсієм.

Рекорди зафіксували в:

  • Києві – 35,9°С;
  • Львові – 33,5°С;
  • Чернігові – 32,7°С;
  • Луцьку – 36,4°С;
  • Рівному – 36,3 °С;
  • Житомирі – 35,5°С;
  • Тернополі – 35,4°;
  • Хмельницькому – 36,1°С;
  • Вінниці – 38,2°С;
  • Чернівцях – 35,2°С;
  • Миколаєві – 38,1°С.

Зауважимо, що 28 серпня в низці регіонів України також зафіксували температурні рекорди для того дня. Зокрема, в Києві було 35,7°С, у Львові – 33,0°С, а в Миколаєві – 38,5°С.

Коли закінчиться спека?

В Укргідрометцентрі прогнозували, що з 30 серпня синоптична ситуація змінюватиметься, починаючи з західних областей України. Температура поступово знижуватиметься, холодний атмосферний фронт зумовить довгоочікувані дощі, але подекуди у супроводі небезпечних явищ: зливових дощів, граду та шквалистого вітру.

Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі "РБК-Україна" уточнювала, що 30-31 серпня атмосферний фронт пройде в західних областях, а рештою території країни – 1-2 вересня. При цьому на сході та північному сході буде мало змін.

І прохолодне повітря зайде на 2-3 дні, а потім можна знову чекати на підвищення температури, хоча і не до таких критичних значень, як зараз. Очікується, що в більшості областей буде близько 30°С, на півдні та сході – 35-36°С. Підвищення температури очікується 4-7 вересня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко