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Зеленский открыл Центр защиты прав ребенка: будет противодействовать преступлениям РФ (ФОТО)
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям России против украинских детей. В центре малышам будут оказывать всю необходимую медицинскую и терапевтическую помощь.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"При открытии Центра защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям России против украинских детей, ознакомился с планом действий Bring Kids Back UA. Украинские власти, зарубежные правительства и международные организации объединяют свои усилия ради возвращения на родину всех маленьких граждан Украины", - заметил Зеленский.
Он добавил, что первый шаг уже сделан, 371 ребенок дома, в Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Сделаем все, чтобы вернуть всех, и, наверное, главный смысл – в названии программы Bring Kids Back UA. Я откровенно нам этого желаю – вернуть всех детей домой, в Украину, и полностью поддерживаю эту программу. Хочется вернуть детей как можно скорее. Это самое важное. ", – подчеркнул Зеленский.
Согласование выполнения плана действий Bring Kids Back UA будет осуществлять Координационный совет по защите и безопасности детей при президенте Украины, возглавляемый руководителем ОП Андреем Ермаком.
План действий Bring Kids Back UA объединяет усилия государственных органов Украины, международных, общественных организаций и неравнодушных граждан, готовых работать для того, чтобы вернуть на родину всех незаконно депортированных украинских детей. Многие иностранные партнеры Украины также уже заявили о своей поддержке и готовности помогать в защите прав юных украинских граждан.
План Bring Kids Back UA состоит из нескольких. В частности, это:
- возвращение депортированных Россией украинских детей;
- развитие семейных форм воспитания;
- реинтеграция детей, возвращенных из РФ, организация их социализации и образовательные инициативы;
- спасение и защита детей Украины;
- фиксация преступлений и привлечение РФ к ответственности;
- межпарламентское взаимодействие;
- коммуникация и общественные мероприятия и развитие инфраструктуры домашнего воспитания.
"Государство Украина борется за каждого: за военнопленных, за гражданских заложников, за детей. Понятно, что основная задача – вернуть и добиться справедливой ответственности в отношении РФ и тех преступников, которые фактически продолжают убивать будущее нашего государства", – заявил Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
Заметим, с начала полномасштабного вторжения в Украине по состоянию на утро 31 мая 2023 года более 1472 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 483 ребенка погибли и более 989 получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, Украина расследует вероятную роль Беларуси в принудительном перемещении детей с временно оккупированных территорий.
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовные производства по факту принудительной перевозки/депортации более 19 тысяч детей с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В том числе – в Беларусь.