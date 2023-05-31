Зеленський відкрив Центр захисту прав дитини: протидіятиме злочинам РФ (ФОТО)

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам Росії проти українських дітей. У центрі малечі будуть надавати всю необхідну медичну та терапевтичну допомогу.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Під час відкриття Центру захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам Росії проти українських дітей, ознайомився з планом дій Bring Kids Back UA. Українська влада, закордонні уряди та міжнародні організаціі об’єднують свої зусилля заради повернення на батьківщину всіх маленьких громадян України", - зауважив Зеленський.

Він додав, що перший крок вже зроблено, 371 дитина вдома, в Україні.

"Зробимо усе, щоб повернути всіх, і, напевне, головний сенс – у назві програми Bring Kids Back UA. Я відверто нам цього бажаю – повернути всіх дітей додому, в Україну, і цілковито підтримую цю програму. Хочеться повернути дітей якнайшвидше. Це найважливіше", – наголосив Зеленський.

Узгодження виконання плану дій Bring Kids Back UA здійснюватиме Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей при президентові України, яку очолює керівник ОП Андрій Єрмак.

План дій Bring Kids Back UA об’єднує зусилля державних органів України, міжнародних, громадських організацій та небайдужих громадян, які готові працювати для того, щоб повернути на батьківщину всіх незаконно депортованих українських дітей. Багато іноземних партнерів України також уже заявили про свою підтримку й готовність допомагати в захисті прав юних українських громадян.

План Bring Kids Back UA складається з декількох. Зокрема, це:

повернення депортованих Росією українських дітей;

розвиток сімейних форм виховання;

реінтеграція дітей, повернутих із РФ, організація їх соціалізації та освітні ініціативи;

порятунок і захист дітей України;

фіксація злочинів та притягнення РФ до відповідальності;

міжпарламентська взаємодія;

комунікація й публічні заходи та розвиток інфраструктури сімейного виховання.

"Держава Україна бореться за кожного: за військовополонених, за цивільних заручників, за дітей. Зрозуміло, що основне завдання – повернути й добитися справедливої відповідальності щодо РФ і тих злочинців, які фактично продовжують вбивати майбутнє нашої держави", – заявив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Зауважимо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні станом на ранок 31 травня 2023 року більше ніж 1472 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 483 дитини загинули та понад 989 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому переміщенні дітей з тимчасово окупованих територій.

Наразі Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальні провадження за фактом примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей. У тому числі – до Білорусі.