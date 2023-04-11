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Жителю Лимана дали тюремный срок за передачу знакомой координат ВСУ
Индустриальный районный суд Днепра признал жителя Лимана Донецкой области виновным в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.
Как сообщает Донецкая областная прокуратура, представлявшая сторону обвинения в суде, мужчину по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса приговориил к шести годам лишения свободы.
Прокурорами было доказано, что в период с ноября 2022 по январь 2023, уже после деоккупации города украинскими военными, местный житель отправлял своей знакомой информацию о местоположении Вооруженных сил Украины на территории населенного пункта.
В переписке, которую они вели в мессенджере Telegram, мужчина посылал ей координаты штабов и помещений, в которых в то время проживали украинские защитники.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Мероприятия по разоблачению фигуранта и расследованию дела осуществлялись сотрудниками Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. До оглашения приговора мужчина находился под стражей.
Напомним также, что в феврале СБУ сообщала об осуждении четырех участников информаторских сетей российских спецслужб, корректировавших обстрелы украинских школ и больниц, в том числе по статье 114-2 УК.