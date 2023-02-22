В Україні засудили ще чотирьох ворожих інформаторів, викритих СБУ в коригуванні обстрілів

В Україні засудили ще чотирьох учасників інформаторських мереж російських спецслужб, які коригували обстріли українських шкіл та лікарень, повідомляють в Службі безпеки України.

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Зазначається, що засуджені збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони і технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донецької області, зокрема на Лиманському і Авдіївському напрямках.

"Розвідінформація потрібна була російським окупантам для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах. Унаслідок ворожих обстрілів зафіксовано факти влучання російських ракет у будівлі соціальних об’єктів, у тому числі шкіл і лікарень на сході України", - сказано в повідомленні.

Фігуранти були затримані під час спецоперацій на території Київської і Донецької областей. Наразі суд за матеріалами СБУ призначив їм покарання у вигляді ув’язнення на терміни від 8 до 12 років.

Їх визнано винними за частиною 7 статті 111-1 (надання формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України та інших законних військових формувань) та частиною 3 статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших законних військових формувань за можливості їх ідентифікації на місцевості в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

"Один із засуджених – російський колаборант, який намагався виявити та передати агресору координати бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Ще одного злочинця затримано у деокупованому Лимані. Саме за його наводкою окупанти обстріляли обласну травматологічну лікарню та місцеву школу", - повідомляють в СБУ.

Крім того, засуджено затриману в Києві жінку, яка початку російського повномасштабного вторгнення фіксувала місця дислокації ЗСУ у столиці та надсилала відповідні локації представнику агресора через закритий Telegram-канал.

Також тюремне ув’язнення отримав мешканець Покровська Донецької області, який передавав російській спецслужбі відомості про переміщення української військової техніки.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура

В свою чергу, в Донецькій обласній прокуратурі повідомляють про засудження за згаданими статтями лише трьох громадян України: двох - до восьми, а одного - до 12 років позбавлення волі.

Зокрема, йдеться про мешканця Лиману, який надсилав з власного телефону через месенджер представнику "ДНР" інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ в місті. Крім того, він повідомляв про переміщення військової техніки та розташування вогневих позицій українських захисників.

"Інший засуджений з червня по вересень 2022 року аналогічним чином передавав учасникам так званої оперативної групи прихильників "руського миру", серед яких є представники квазіреспубліки, ФСБ та ГУР РФ, дані про маршрути переміщення танків, БМП і гаубиць ЗСУ по Покровську", - йдеться в повідомленні.

Третій, як зазначають в прокуратурі, співпрацював зі збройними формуваннями держави-агресора у червні 2022 року. Маючи стійкі проросійські погляди, він через месенджер надавав окупантам скріншоти мап, координати, текстові і голосові повідомлення, а також відео, доповідаючи про переміщення і місця дислокації українських підрозділів у Мирнограді, Покровську та Покровському районі.

"Більше того, у своїх коментарях в закритій групі покровчанин закликав знищувати відмічені ним на мапах місця та "випалювати" їх разом із військовослужбовцями, а після ракетних обстрілів населених пунктів оперативно відправляв окупантам відеопідтвердження влучань", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, що минулого тижня СБУ повідомляла про викриття у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області чергових трьох інформаторів, які коригували ракетні обстріли позицій ЗСУ.